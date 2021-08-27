الاحتلال يقرر تمديد منع السفر بحق المرابطة المقدسة هنادي الحلواني

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد أمر منع سفر المرابطة المقدسية هنادي الحلواني حتى تاريخ ٢٠٢٢/١/١٩.وكانت مخابرات الاحتلال استدعت مساء اليوم المرابطة الحلواني وطلبت منها الحضور الفوري للتحقيق قبل أن تم تسلميها قرار المخابرات القاضي بتمديد منعها من السفر.يشار الى أن هنادي الحلواني ولدت عام 1980، وترعرعت في حي وادي الجوز بمنزل تطل شرفته الخارجية على الأقصى، وبدأ تعلقها بالمكان منذ نعومة أظفارها لمرافقتها الدائمة لجدتها لهذا المكان المقدس.وعام 2007 قررت الحلواني الالتحاق بدار القرآن في المسجد الأقصى، وتحققت أمنيتها بالرباط في أولى القبلتين عام 2011 مع انطلاق مشروع مصاطب العلم، وقررت الانضمام إليه بأي وسيلة، وتقدمت بطلب للالتحاق به مُدرسة.كان لها دور كبير في هبّتي باب الأسباط عام 2017 وباب الرحمة عام 2019، الأمر الذي جعلها عرضة للاعتقالات والملاحقات.بلغ مجموع اعتقالاتها وجلسات التحقيق معها منذ عام 2011، 70 اعتقالا وتحقيقا، بالإضافة إلى ما مجموعه 8 أعوام من الإبعاد عن الأقصى، و5 إبعادات أخرى عن البلدة القديمة، واقتحام منزلها وتدمير محتوياته أكثر من 15 مرة.ويستهدف الاحتلال المرابطين والمرابطات وحراس الأقصى وموظفيه بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.وتأتي تصعيدات الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى، إثر المحاولات المتواصلة من سلطات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.ولا يأل المرابطون والمرابطات جهدا في الوقوف في وجه مؤامرات الاحتلال، رغم كل ما يتعرضون له من اعتقال وتنكيل، وإبعاد عن المسجد الأقصى وعن مدينة القدس، ومنع من السفر، واقتحامات متكرر لمنازلهم.