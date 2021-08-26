الصحة بغزة: 21500 مواطن تلقوا الجرعة الأولى ضد (كورونا) اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "في اليوم الثاني لحملة التطعيم ضد فيروس كوفيد19 (تطعيمك_امانك) التي أطلقتها وزارة الصحة وسط اقبال لافت من الفئة المستهدفة، حيث شهد اليوم تطعيم 21500 مواطن جرعة أولى. وهذا يشير الى وعي وحرص المواطنين واهتمامهم بتلقي اللقاح".



وأضافت في تصريح لها، مساء اليوم الخميس: "الأمر الذي استدعى من اللجان المختصة، وتسهيلاً على المواطنين في تلقيهم للخدمة، التوسع في فتح مراكز جديدة للتطعيم على مدار الأسبوع بالإضافة الى تمديد العمل لفترة مسائية في عدد من المراكز الحكومية والأونروا وحملات مجتمعية في المساجد والأندية وإقامة الخيام الطبية في الساحات العامة".



وفيما يتعلق بخطة عمل خطة حملة (تطعيمك أمانك)، فقد اتخذت الوزارة عدة قرارات، استمرارا للجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كورونا، وتسهيلا على المواطنين للحصول على خدمة التطعيم، بعد التوافد الكبير على المراكز الطبية.



وأكدت الوزارة أن من بين القرارات، فتح وتجهيز 6 خيام للتطعيم في حديقة الكتيبة و منتزه الجندي المجهول ومنتزه الشجاعية (مقابل سوق البسطات) بواقع خيمتين فى كل موقع بمدينة غزة.



وأشارت إلى أن القرار الآخر يتمثل في فتح مركزين للتطعيم فى نادى خدمات خانيونس ونادي الامل الرياضي بمحافظة خانيونس، بالإضافة الى حملة في منطقة الزيتون تتمركز في مسجد الامام الشافعي، وأخرى في منطقة الصبرة تتمركز في مسجد السلام، وذلك قبل وبعد صلاة الجمعة.



وفيما يتعلق بخانيونس، أكدت الوزارة أن هناك حملة تتمركز في الجامع الكبير ومسجد الكتاب والسنة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الخيام والمراكز الميدانية ستعمل غداً الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصرا، ومن السبت حتى الخميس من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً.

رام الله - دنيا الوطن