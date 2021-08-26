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أول دولة عربية تعلق على التفجير الذي وقع بمطار كابل

أول دولة عربية تعلق على التفجير الذي وقع بمطار كابل
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وجددت الوزارة في بيان رسمي لها التأكيد على "موقف المملكة العربية السعودية الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبرت "الخارجية السعودية في البيان عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وشددت على وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تمنياتها للمصابين من الحادث بالشفاء العاجل، كما قدمت العزاء والمواساة لأهالي الضحايا وللأفغانيين.

في وقت سابق، حدث انفجار حول مطار كابل في أفغانستان، وأفادت وسائل إعلام أنه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، في وقت وثقت فيه وسائل أخرى لحظة الانفجار.

وبحسب التغريدة التي توثق لحظة الانفجار، فقد نقلت عن وكالات أنباء أن المهاجمون المجهولون قتلوا ما لا يقل عن 11 شخصًا وجرحوا عدة آخرين، من بينهم ثلاثة جنود أمريكيين.

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

كما شهد مطار كابل، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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