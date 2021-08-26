(رويترز): تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم كابل

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز)، مساء اليوم الخميس، عن مجموعة على موقع (تيليغرام) قولها: "إن تنظيم الدولة أعلن عن تبنيه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل وأوقعا عشرات القتلى والجرحى".قالت وكالة (أنباء أعماق) التابعة للتنظيم في حسابها على (تليغرام): "إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس".وشهد محيط مطار "حامد كرزاي" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس، تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم مواطنون أمريكيون.وأكد المتحدث باسم وزارةالدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، أن "انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)"، واصفا إياه بـ"هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".