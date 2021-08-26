دولي

البنتاغون: مقتل 12 عسكرياً أمريكياً وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابل

البنتاغون: مقتل 12 عسكرياً أمريكياً وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنتاغون أن التفجيرين الذين استهدفا اليوم الخميس مطار العاصمة الأفغانية كابل، أسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا، مؤكدا مع ذلك أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن مطار كابل تعرض لهجوم بتفجيرين نفذه انتحاريان، ويعتقد أنهما كانا منتميين لتنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع ماكينزي أن التفجيران أعقبتهما هجمات عدة بالأسلحة من قبل عناصر التنظيم الذين قال إنهم "فتحوا النار على المدنيين والعسكريين".

وأوضح: "حتى الآن هناك معلومات عن مقتل 12 من عسكريينا جراء الهجوم، كما تمت إصابة 15 آخرين".

وأكد أن الولايات المتحدة ترجح أن تنظيم الدولة سيواصل محاولته لمهاجمة قواتها في أفغانستان، مبينا: "نعتقد أنهم يريدون الاستمرار في هذه الهجمات، ونتوقع أن الهجمات ستتواصل".

وعلى الرغم من ذلك شدد ماكينزي على أن الولايات المتحدة ستواصل مهمتها لسحب قواتها وإجلاء مواطني الدول الأخرى بينها أفغانستان عبر مطار كابل.

وصرح: "على الرغم من الحزن الذي نشعر به بسبب مقتل الأشخاص، سواء الأمريكيين والأفغان، سنواصل تنفيذ مهمتنا التي تتمثل في إجلاء مواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى وحاملي تأشيرات اللجوء الخاصة والأفغان الذين باتت حياتهم عرضة للخطر".

كما ذكر قائد القيادة المركزية أن هناك 1000 أمريكي على الاقل لا يزالون في أفغانستان ينتظرون إجلاءهم من البلاد.  

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