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غوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة

غوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو غوتيريش، اليوم الخميس 26 أغسطس/آب، عبر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان".

ودعا غوتيريش أيضا، بحسب ما أوردته وكالة (رويترز)، "كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف (المعاناة)، وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل".

ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث، مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها، خاصة بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات والتي بدورها ستؤدي إلى كارثة اجتماعية حتمية.

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