شؤون فلسطينية

الكيلة: فتح مراكز التطعيم المعتمدة يومياً حتى العاشرة ليلاً بكافة المحافظات ابتداءً من السبت

الكيلة: فتح مراكز التطعيم المعتمدة يومياً حتى العاشرة ليلاً بكافة المحافظات ابتداءً من السبت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، فتح مراكز التطعيم المعتمدة في المحافظات للعمل واستقبال المواطنين للتطعيم ضد فيروس (كورونا) حتى الساعة العاشرة ليلاً يومياً، ابتداء من يوم السبت المقبل، بحسب موقع الوزارة الالكتروني.

وأضافت الوزيرة الكيلة أنه نظراً للوضع الوبائي الحالي في فلسطين، ولاحقاً للتعميمات السابقة بتكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فسيكون العمل ابتداء من يوم السبت المقبل 28/8/2021 في مراكز التطعيم كما يلي:

1- دوام عيادات التطعيم الصباحية سيبقى كما هو من الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

2- مراكز التطعيم المعتمدة "في المرفق" ستعمل حتى العاشرة ليلاً بشكل يومي.


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