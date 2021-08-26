دولي

300 ناشط يتظاهرون أمام البيت الأبيض تنديدا بزيارة بينت

300 ناشط يتظاهرون أمام البيت الأبيض تنديدا بزيارة بينت
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر أكثر من 300 ناشط من المتضامنين مع الحق الفلسطيني في ساحة لافييت الأميركية، اليوم الخميس، أمام البيت الأبيض في واشنطن العاصمة بالتزامن مع لقاء الرئيس جو بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وذلك رفضا لزيارته الأولى لواشنطن، وتنديدا بالدعم الأميركي المستمر وغير المشروط لحكومة الاحتلال.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والافتات التي تظهر الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، مطالبين الإدارة الامريكية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية واحقاق الحقوق الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واكد المتظاهرون في بيان لهم رفض الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، داعيين بايدن إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها.

وأوضح أن إدارة بايدن تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني الاستعماري اليهودي عبر ضخ  مليارات الدولارات وتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.

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