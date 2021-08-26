شاهد: اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع بمحيط مطار كابل













رام الله - دنيا الوطنانتشر على وسائل الاعلام المختلفة، فيديو يوضح اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع، مساء اليوم الخميس، في محيط مطار كابل بأفغانسان، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وأصيب 60 اخرين.وأكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن تفجيرا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء التفجير، وإصابة العديد من عناصر الحركة.وأكدت قناة (فوكس نيوز) وجود ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل بين الجرحى.