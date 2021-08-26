دولي

بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل

بينت سيبلغ بايدن بثلاثة قرارات مهمة ستتخذها إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
سيلتقي الليلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تأجيل قصير  للاجتماع بسبب الهجوم في كابول الذي أصيب فيه جنود أمريكيون.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن بينت عقد سلسلة اجتماعات قبيل اجتماعه المرتقب، وسيبلغ بايدن بعدة أمور وهي: "لن تجمد إسرائيل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وأن استئناف المفاوضات مع أبو مازن ليس على جدول الأعمال، والسيادة الإسرائيلية وضم الضفة لن يطبق في الوقت الحالي".

وأضافت أن بينت سيوضح لبايدن الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل بالنسبة للاستقرار الإقليمي للولايات المتحدة.

ولفتت القناة إلى أن بينت سيعقد الليلة سلسلة من الاجتماعات في واشنطن، بما في ذلك مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، وكذلك مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

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