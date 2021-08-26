الصفدي ولازاريني يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا

رام الله - دنيا الوطنبحث نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، التحضيرات الجارية بالتنسيق مع مملكة السويد لعقد المؤتمر الدولي لدعم الوكالة.وأكد الصفدي ولازاريني أهمية المؤتمر الدولي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة ومستدامة لضمان استمرار دعم الوكالة، وحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف طالباً وطالبة في مدارسها بمناطق عملها الخمسة، وفق تكليفها الأممي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد الصفدي على ضرورة استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد، تمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودون انقطاع.بدوره، ثمن لازاريني الجهود الموصولة والمستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير الدعم المالي والسياسي الدولي للوكالة.