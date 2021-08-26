عربي

الصفدي ولازاريني يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا

الصفدي ولازاريني يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، التحضيرات الجارية بالتنسيق مع مملكة السويد لعقد المؤتمر الدولي لدعم الوكالة.

وأكد الصفدي ولازاريني أهمية المؤتمر الدولي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة ومستدامة لضمان استمرار دعم الوكالة، وحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف طالباً وطالبة في مدارسها بمناطق عملها الخمسة، وفق تكليفها الأممي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد الصفدي على ضرورة استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد، تمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودون انقطاع.

بدوره، ثمن لازاريني الجهود الموصولة والمستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير الدعم المالي والسياسي الدولي للوكالة.

أخبار ذات صلة

مقتل إسرائيلي طعنًا في مدينة طنجة المغربية

مقتل إسرائيلي طعنًا في مدينة طنجة المغربية

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

شاهد: احتراق ناقلة نفط و10 سيارات على طريق مكة - جدة بالسعودية

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

المغرب: الحكومة تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 أكتوبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالتنسيق مع &#34;التعليم العالي&#34;.. الهيئة الخيرية الإسلامية تقدم منحاً دراسية للطلبة بالجامعات الفلسطينية

بالتنسيق مع "التعليم العالي".. الهيئة الخيرية الإسلامية تقدم منحاً دراسية للطلبة بالجامعات الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تزور وتكرم مئات الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة غزة

"الديمقراطية" تزور وتكرم مئات الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة غزة

مركز &#34;إنسان&#34; يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح للمعتقلة &#34;أنهار الديك&#34; بالولادة بين أهلها

مركز "إنسان" يطالب بالضغط على الاحتلال للسماح للمعتقلة "أنهار الديك" بالولادة بين أهلها

دغلس: الاستيطان بقلقيلية سيحرم مئات العمال من الوصول إلى منشآتهم التجارية

دغلس: الاستيطان بقلقيلية سيحرم مئات العمال من الوصول إلى منشآتهم التجارية

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

الإعلان عن موعد تطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الثاني عشر بالضفة وغزة

الإعلان عن موعد تطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الثاني عشر بالضفة وغزة

وسط تفاقم في حالته الصحية.. الأسير أحمد حمامرة يواصل إضرابه عن الطعام

وسط تفاقم في حالته الصحية.. الأسير أحمد حمامرة يواصل إضرابه عن الطعام

مجدلاني: على العالم الديمقراطي أن يقف بالدفاع عن حرية الأسيرة الديك

مجدلاني: على العالم الديمقراطي أن يقف بالدفاع عن حرية الأسيرة الديك

منوعات

شاهد: منى زكي تكشف تفاصيل غريبة عن كواليس مشهدها الشهير مع السقا

شاهد: منى زكي تكشف تفاصيل غريبة عن كواليس مشهدها الشهير مع السقا

ما حقيقة شطب سمية الخشاب من نقابة المهن التمثيلية؟

ما حقيقة شطب سمية الخشاب من نقابة المهن التمثيلية؟

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بسيارتها الفارهة

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بسيارتها الفارهة

شاهد: كريم فهمي يثير الجدل بصورة رومانسية مع زوجته

شاهد: كريم فهمي يثير الجدل بصورة رومانسية مع زوجته

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بعقد قرانها بعد تراجعها عن الاعتزال

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بعقد قرانها بعد تراجعها عن الاعتزال

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بتعليقه الأول بعد عقد قرانه

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بتعليقه الأول بعد عقد قرانه

لهذا السبب.. منى زكي تتخلص من صور زفافها وتثير الجدل

لهذا السبب.. منى زكي تتخلص من صور زفافها وتثير الجدل

شاهد: نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورتها مع ابنتها الصغرى

شاهد: نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورتها مع ابنتها الصغرى

شاهد: سيرين عبدالنور تلتفت الأنظار بذكريات حملها بطفلها كريستيانو

شاهد: سيرين عبدالنور تلتفت الأنظار بذكريات حملها بطفلها كريستيانو

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

عربي

مقتل إسرائيلي طعنًا في مدينة طنجة المغربية

مقتل إسرائيلي طعنًا في مدينة طنجة المغربية

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية