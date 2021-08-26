شاهد: 13 قتيلا بينهم عسكريين أمريكيين في تفجير بمحيط مطار كابل













رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن تفجيرا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء التفجير، وإصابة العديد من عناصر الحركة.وأكدت قناة (فوكس نيوز) وجود ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل بين الجرحى.وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.وذكرت بعض التقارير أن الانفجار وقع أمام فندق "بارون" الواقع مقابل مطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.بدوره، حذر السفير الفرنسي لدى كابل، ديفيد مارتينون، أن هناك مخاوف من خطر وقوع انفجار ثان أمام المطار، داعيا المواطنين الأفغان إلى الابتعاد عن المنطقة فورا.