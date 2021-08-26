بالتنسيق مع "التعليم العالي".. الهيئة الخيرية الإسلامية تقدم منحاً دراسية للطلبة بالجامعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقدّمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، 28 منحة دراسية لمجموعة من الطلبة الفلسطينيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في تخصصات مختلفة، وذلك من خلال جمعية وفا للتنمية وبناء القدرات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.وسُلّمت المنح الدراسية خلال حفل أقيم بمدينة رام الله، بحضور مدير عام المنح والخدمات الطلابية في الوزارة شادي الحلو، ومدير جمعية وفا للتنمية وبناء القدرات محيسن عطاونة، ورئيس وحدة المؤسسات وكبار المتبرعين في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية جراح الزيد، وحشد من الطلبة الحاصلين على المنح وذويهم.وفي هذا السياق، قال الحلو إن المنح تشمل تخصصات متميزة كالطب والهندسة وغيرها، وتغطّي الأقساط الدراسية للطلبة على مدار عام دراسي كامل، متمنياً أن يكون هامش هذه المنح محكوماً بالزيادة والاستدامة، مؤكداً أنه وبتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس فإن الوزارة تبذلجهوداً حثيثة لضمان زيادة أعداد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.