شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد يعلق على فصل (أونروا) لبعض موظفيها

قيادي بالجهاد يعلق على فصل (أونروا) لبعض موظفيها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن ما اتخذته وكالة (أونروا) من إجراءات توقيف بحق موظفين لها يعبرون عن انتمائهم الوطني "أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".

وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس، تعقيباً على فصل (أونروا) لعدد من موظيفها في قطاع غزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه "الإجراءات تأتي تماهياً مع جرائم العدو الصهيوني التي يمارسها لإسكات الصوت الفلسطيني"، مضيفا: لن نسمح بأن تمر هذه الإجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".

وتابع بالقول: إن هذه الإجراءات التعسفية من إدارة (أونروا) لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني وانتمائه للقضية الفلسطينية العادلة والضغط على الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة الذي قدم الشعب التضحيات الجسام ولا يزال من أجله، والذي أُنشأت وكالة (أونروا) حتى يتم تحقيقه".

وطالب المدلل وكالة (أونروا) بوقف هذه الإجراءات التي تأتي في سياق إجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبي الصهيوأمريكي، والذي يريد حرف وكالة (أونروا) عن القيام بدورها الذي أنشأت من أجله، وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم".

كما طالب القيادي في الجهاد الإسلامي، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على وكالة (أونروا) لوقف كافة الإجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة "وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين تأتي فى سياق سلسلة إجراءات أخرى ستتخذها (أونروا) لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين".

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