"الديمقراطية" تزور وتكرم مئات الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمحافظة غزة





















رام الله - دنيا الوطناختتمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة "التوجيهي" بمحافظة غزة.وقام وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية وإطارهما الطلابي «اتحاد لجان الطلبة الثانويين»، والنسائي «اتحاد لجان العمل النسائي»، إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمات العمالية والعلاقات الوطنية، في محافظة غزة بفروع الشاطئ والشيخ رضوان والصبرة والدرج والشجاعية، بزيارة المئات من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وتكريمهم.بدوره، اكد مسؤول اتحاد لجان الطلبة الثانويين بمحافظة غزة الرفيق عصام صقر، أن تكريم الناجحين والمتفوقين في نتائج الثانوية العامة، هي رسالة دعم واسناد للطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية وتفوقهم واكتسابهم مهارات باعتبارهم جيل بناء الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.ودعا صقر الحكومة الفلسطينية لدعم الجامعات والمعاهد الفلسطينية وانقاذها من أزماتها المالية والتعجيل بتشكيل الصندوق الوطني لدعم الطلبة. مطالباً إدارات الجامعات بخفض الرسوم الدراسية وتوسيع دئرة المنح والقروض للطلبة الجامعيين حتى يتمكنوا من إسكمال مسيرتهم الجامعية.وجدد صقر دعوته لإطلاق الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهدات وتعزيز حرية الرأي والتنظيم النقابي، وإجراء انتخابات مجالس الطلبة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل بما يعزز المشاركة والدفاع عن مصالح وهموم الحركة الطلابية.