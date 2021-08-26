جيش الاحتلال يكشف عن التحقيق الأولي بشأن انطلاق صفارات الإنذار اليوم

ودوت صفارات الإنذار ظهر اليوم الخميس، في مناطق متفرقة من "غلاف غزة" عن طريق "الخطأ".





وانطلقت صفارات الإنذار في كل من عسقلان واسدود، وكريات جات، وفي عدة مناطق بـ "غلاف غزة"، فيما لم يسمع انفجارات.





ووفق قناة (كان) فإن صفارات الإنذار "كانت بالخطأ".



