جيش الاحتلال يكشف عن التحقيق الأولي بشأن انطلاق صفارات الإنذار اليوم
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تحقيقاً أولياً حول انطلاق صفارات الإنذار في مناطق "غلاف غزة" ظهر اليوم، كشف عن حدوث خلل فني أثناء فحص روتيني لمنظومة الإنذار.
ودوت صفارات الإنذار ظهر اليوم الخميس، في مناطق متفرقة من "غلاف غزة" عن طريق "الخطأ".
وانطلقت صفارات الإنذار في كل من عسقلان واسدود، وكريات جات، وفي عدة مناطق بـ "غلاف غزة"، فيما لم يسمع انفجارات.
ووفق قناة (كان) فإن صفارات الإنذار "كانت بالخطأ".
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه بسبب عطل فني في نظام الإنذار، دخل مئات الآلاف من المستوطنين الملاجئ والغرف المحصنة في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة.
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