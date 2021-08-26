دغلس: الاستيطان بقلقيلية سيحرم مئات العمال من الوصول إلى منشآتهم التجارية

دنيا الوطن- آية الملاحيقال غسان دغلس مسؤول الملف الاستيطاني شمال الضفة، "إن مشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية لا تتوقف، والذي يتم الإعلان عنه فقط أقل من 20% من غير المعلن عنه”، مشيراً إلى أن قرار الاستيلاء على أراضٍ في قلقيلية صدر عام 2019، ويتضمن الاستيلاء على أراضٍ في قرية حبلة جنوب المحافظة.وأوضح دغلس في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الهدف من الاستيلاء هو توسيع المستوطنات، وبناء طرق الالتفافية في منطقة جنوب قلقيلية، كما أنها أصبحت محاطة بالاستيطان بشكل وأضح في الفترة الأخيرة، منوهاً إلى أن هناك كثافة سكانية كبيرة في المحافظة، بسبب تضييق الخناق بشكل لا يسبق له مثيل.وبين مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، أن المشروع الاستيطاني يدمر العشرات من المشاتل الزراعية الموجودة على طريق بين قرية حبلة وقلقيلية، وسيحرم مئات العمال والناس التي لها منشئات تجارية من الوصول إليها.وكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تسعى للاستيلاء على 68 دونماً من أراضي محافظة قلقيلة في شمال الضفة الغربية، لصالح مشروع استيطاني يهدف إلى توسعة شارع يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، أو ما يسمى (شارع رقم 55).وأضافت الصحيفة، عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية للشارع، يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة.