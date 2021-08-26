بحث إسرائيلي: الأعراض الجانبية لدى غير المُطعمين تفوق بكثير تلك لدى المُطعمين





ومن بين أبرز هذه الأعراض التهاب عضلة القلب خاصة لدى الشبان والفتية، فبلغت نسبتها لدى المُطعمين 2.7 لـ 100 ألف مطعم، أما لدى المرضى غير المُطعمين فبلغت نسبتها 11 حالة لـ 100 ألف إصابة



كما اكتشفت لدى غير المُطعمين، نسب عالية من التهاب سحايا القلب، واضطرابات في النبض والنوبات القلبية والجلطات والفشل الكليوي، وقد بدأ البحث مع إطلاق حملة التطعيمات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي واستغرق خمسة أشهر.





من جهته، قال ران بليتسر ، رئيس قسم الأبحاث في الصندوق: إن البحث برهن مجدداً نجاعة التطعيم وأمانته وأن البديل وهو إصابة الشخص بالمرض يضعه في خطر أكبر بالإضافة إلى الخطر الكبير للجهاز التنفسي الذي يسببه الفيروس.





وأضاف أن الأعراض الجانبية للتطعيم لم تترك آثاراً مزمنة لدى المُطعمين باستثناء حالات فردية قليلة جدا.



رام الله - دنيا الوطنأشار بحث أجراه (صندوق المرضى) في إسرائيل، المعروف بـ " كلاليت"، وبالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن المضاعفات والأعراض الجانبية للتطعيم ضد فيروس (كورونا) قليلة وخفيفة نسبياً، مقارنة مع مضاعفات المرض لدى غير المُطعمين.ويستند البحث إلى معطيات تم جمعها من حوالي مليوني إسرائيلي من المُؤمنين في الصندوق، وتم نشر نتائج البحث في المجلة الطبية البارزة –"نيو اينغلاند جورنال اوف مديسين".ويُستشف من البحث الذي وصف بالأكثر تعقيداً وتعميقاً من نوعه، أن هناك أعراضا جانبية قليلة وخفيفة للتطعيم، مقارنة مع الأعراض الجانبية للإصابة بالمرض لدى غير المُطعمين.