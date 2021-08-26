شؤون فلسطينية

الإعلان عن موعد تطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الثاني عشر بالضفة وغزة

الإعلان عن موعد تطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الثاني عشر بالضفة وغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارتا الصحة والتربية والتعليم، إطلاق حملة لتطعيم طلبة المدارس من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر بدءا من الاثنين المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وبما ينسجم مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الصحة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، ضم وزيرة الصحة مي الكيلة ووكيل وزارة التربية بصري صالح ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الحملة تستهدف 250 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت أن التطعيم سيكون في المدارس الحكومية والخاصة، وفق ترتيبات إدارية وفنية وصحية خاصة.

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