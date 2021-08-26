وسط تفاقم في حالته الصحية.. الأسير أحمد حمامرة يواصل إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة 24 عاما، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي وسط تفاقم وتدهور على حالته الصحية.وبينت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير حمامرة يعاني من مشاكل بالقولون وأعصاب المعدة، وارتفاع في ضغط الدم الى جانب تضخم بالغدد، كما أنه خسر 17 كيلو غراما من وزنه.ولفتت الهيئة، الى أنّ والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة تواصل إضرابها عن الطعام منذ نحو أسبوعين، وذلك تضامنًا مع ابنها الأسير وبقيّة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والبالغ مجموعهم 6 أسرى.يُشار إلى أنّ الأسير أحمد حمامرة (24 عامًا)، معتقل في سجن النقب منذ تاريخ 17-8-2020، وبدأ الاضراب عن الطعام بتاريخ 25-07-2021، وهو متزوج وله ابن عمره 7 أشهر، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته للمرة الثانية، بعد اعتقال سابقة لمدة عامين ونصف.