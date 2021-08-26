مجدلاني: على العالم الديمقراطي أن يقف بالدفاع عن حرية الأسيرة الديك

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني دعوة لمؤسسات حقوق الانسان وخصوصا العاملة في قطاع المرأة والطفولة بضرورة التحرك والعمل الافراج عن الأسيرة أنهار الديك (25 عاماً) وأم للطفلة ذات العام و8 أشهر والحامل في شهرها التاسع وتعاني من ظروف اعتقالية في غاية الصعوبة.وطالب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، العالم أجمع بالالتفات لمعاناة الأسيرة الديك وكافة الأسيرات في سجون الاحتلال والذين مع انتشار فيروس كورونا أصبحت حياتهم مهددة بالخطر حيث يبلغ عددهم نحو (40) أسيرة يقبعنّ غالبيتهن في سجن “الدامون”، منهن حسب نادي الأسير الفلسطيني 11 أما ويحرمهن الاحتلال من رؤية أطفالهن بالاضافة لظروف الاحتجاز القاسية التي تواجهها الأسيرات .وأشار مجدلاني "إلى أن الاحتلال المعروف بوحشيته وعنصريته يعتقل الأسيرات في ظروف صعبة تفتقر لأدنى مقومات الوقاية والحماية بشكل عام ، فكيف لأسيرة حامل بشهرها التاسع أن تضع طفلا في هكذا ظروف منافية لأبسط حقوق الإنسان."ودعا الوزير مجدلاني "كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الضغط على حكومة الاحتلال؛ لإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسيرة دون قيد أو شرط، وحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتها".ووجه نداءً للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان للتحرك الفوري من أجل إنقاذ النساء الفلسطينيات الأسيرات قائلا أنه "على العالم الديمقراطي الذي يناشد بحقوق المرأة وحريتها أن يقف لدفاع عن حرية الأسيرات الفلسطينيات."