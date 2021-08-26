الديك: إرادة أهلنا في بيتا ستنتصر على المشروع الاستيطاني الاستعماري

وأضاف الديك، أن اشكالا كثيرة من العقوبات وعمليات القمع والتنكيل يتعرضون لها يوميا من قبل قوات الاحتلال، هذا بالإضافة إلى تجريف متواصل للأراضي الزراعية وشق طرق استيطانية تلتهم المزيد من أراض البلدة والقرى المجاورة، وتضيق الخناق وتغلق غالبية مداخلها، وسط صمود اسطوري لأهلنا في بيتا تعبيرا عن إرادتهم الجماعية الحرة وإصرارهم على الحاق الهزيمة بالمشروع الاستيطاني الذي يستهدفهم.





وأكد أن جهود الوزارة متواصلة لفضح جريمة الاحتلال في بيتا، ولحشد أوسع إدانات دولية لهذه الجريمة، مطالبا بموقف دولي رادع يجبر الاحتلال على تفكيك وإزالة بؤرة "ابيتار" الاستعمارية.



رام الله - دنيا الوطناعتبر السفير د احمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين في بيان صحفي صادر عن الوزارة، تصريحات ومواقف بينت الاستعمارية المتطرفة المعادية للسلام التي أطلقها قبيل لقائه الرئيس بايدن تجد ترجمة لها في بؤرة "ابيتار" الاستيطانية واستمرار حملة الاعتقالات وترويع الأطفال وتكسير الأبواب وتدمير اثاث المنازل وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية على أهلنا في "بيتا".