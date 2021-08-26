مجدلاني وممثل الهند يبحثان سبل التعاون في مجال الخدمات المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع ممثل الهند د. موكول أريا سبل التعاون في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، واقامة مخيم يستهدفهم لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والمهارات المختلفة، وجاء ذلك خلال استقباله ممثل الهند في مكتبه صباح اليوم الخميس.وخلال اللقاء رحب الوزير بضيفه أريا مؤكداً أن الوزارة تفتح أبوابها للشراكة من أجل توفير أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف اعاقاتهم وتنوعها اضافة لتوفير الخدمات للفئات المهمشة والفقيرة الأخرى النساء والأطفال والمسنين.وقال الوزير" أن اسباب الاعاقة في فلسطين تتعدد لتشمل الأسباب الاجتماعية التي تتركز بزواج الأقارب وبعض الأسباب الخلقية، لكن السبب الأبرز للإعاقة في فلسطين هو ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته خاصةً على الأطفال حيث ترتفع نسبة الاعاقات الحركية بالمقارنة مع الاعاقات الأخرى."وفي معرض حديثه حول قطاع غزة أشار د. مجدلاني " إلى ان الوزارة لا تمتلك بيانات دقيقة حول الاعاقات في قطاع غزة، وتعمل الوزارة عبر شراكاتها مع المؤسسات الدولية والخيرية لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع، وأن الوزارة بصدد انشاء قاعدة بيانات دقيقة في القطاع لتتمكن من وضع الخطط والبرامج للمساعدة بشكل ممنهج ودقيق."من جانبه استعرض مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج أبرز الخدمات التي توفرها الوزارة باعتبارها مسؤولة قطاع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة حيث تقدم الوزارة عبر شراكاتها خدمات التأهيل المهني من خلال مراكزها المتخصصة في هذا المجال اضافة لمراكز التأهيل والرعاية التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي ومدرسة ومركز مصادر العلائية الذي يقدم خدماته المختلفة للأشخاص من ذوي الصعوبات البصرية.واضاف عجاج أن الوزارة تقدم الاعفاءات الجمركية للأشخاص ذوي الاعاق اضافة للعديد من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تهدف لدمج الأشخاص بعجلة الانتاج وتمكينهم من الاعتماد على الذات كما توفر الوزارة الأجهزة المساندة والأجهزة الطبية، ذلك بالاعتماد على قاعدة البيانات التي تتوفر لديها عبر مرشدي الاعاقة الموزعين في مديريات الضفة الغربية.ومن جانبه ثمن د. أريا الجهود التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية والخدمات التي توفرها للاشخاص ذوي الاعاقة، قائلا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة بهذا القطاع واحتياجات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات .وتابع نتطلع للتعاون والعمل المشترك مع وزارة التنمية عبر توقيع مذكرة تفاهم تساهم في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وأن ذلك سوف يفتح المجال أمام المزيد من التعاون والعمل المشترك .واتفق الطرفان على اعداد مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها الهندية للتعاون في مجال تقديم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الأعاقة والأطفال الذين يعانون من اضطرابات التوحد.