الاحتلال يوقف العمل بترميم خزان للمياه شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العمل بترميم وإعادة تأهيل خزان للمياه في بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.وقال منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي فروش بيت دجن توفيق حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأوقفت العمل بترميم وإعادة تأهيل خزان مياه عمره أكثر من 50 عاما، وهددت بالاستيلاء على الآليات التي تعمل به.وأضاف ان سلطات الاحتلال تشن حربا على قطاع المياه في البلدة التي تعاني شح المياه منذ سنوات، ولا تسمح بحفر آبار جديدة في المنطقة.