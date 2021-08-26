"النضال الشعبي" تدعو لأوسع حملة للمطالبة والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرة الديك

رام الله - دنيا الوطنطالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، بأوسع حملة دولية ومحلية للمطالبة والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك كونها حاملا ودخلت الشهر التاسع للحمل، وشددت على ضرورة توفير رعاية طبية خاصة لها.وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، ممثلها في الهيئة العليا لشؤون الأسرى، صهيب عطايا، أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أنواع القمع والتنكيل بالأسيرات ، وأن الأسيرة الديك قد بعثت برسالة مؤثرة، تشكو فيها آلام الأسر، وتكشف عن مخاوفها من الولادة في ظروف غير طبيعية وغير إنسانية أبدا، الامر الذي يتطلب الافراج الفوري عنها .وتابع عطايا تعاني الأسيرات في سجون الاحتلال من أقسى أنواع القهر والحرمان إضافة الى ظروف الاعتقال اللاإنسانية، والمخالفة لكافة المواثيق الدولية والانسانية.موضحا أن ظروف الاعتقال وسجون الاحتلال غير مهيأة للولادة، وتربية الطفل، وأن الصليب الاحمر وكافة المؤسسات الحقوقية تدرك ذلك وأن عدم التحرك الفوري لانقاذ حياة الأم الأسيرة وطفلها تتحمل مسؤوليته كافة المؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان .ووجه عطايا نداء للمشاركة في الاعتصام التضامني غدا امام بيتها الساعة الخامسة بعد العصر في قرية كفرنعمة، ولكافة الجاليات الفلسطينية لتنظيم الوقفات ورسائل الاحتجاج من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الديك وفضح وتعرية حكومة الاحتلال وعنصريتها وفاشيتها.