الأشغال بغزة: أنهينا 90% من إزالة ركام العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة ناجي سرحان مستجدات عملية إزالة الركام وما دمره الاحتلال في العدوان الأخير في شهر آيار/ مايو الماضيوقال سرحان إنه عملية إزالة الركام تجاوزت نسبة 90% متوقعاً خلال الأسبوع القادم الانتهاء منها بشكل كامل.وأوضح أن عملية الإعمار ما زالت تنتظر دخول المواد بحرية كاملة ودخول أموال وحتى اللحظة لم يُسمح بإدخالها، لكنه توقع انفراجة قريبة حسب المعطيات على الأرض.وأشار إلى أن الوزارة أنهت حصر الأضرار وهي الأن في المرحلة الأخيرة من إعادة دراسة وحصر من لديه مظلمة بوجود أضرار حقيقية ولم يتم تسجيلها، مبيناً أنهم على استعداد للوصول له وإرسال مهندسين لحصرها وتسجيلها.ولفت إلى أنه تم جمع أضرار الحروب السابقة (2008 و2012 و2014 و2021) في ملف واحد، كما تم التركيز بعد الحرب الأخيرة بأن يتم جمع الأضرار الاقتصادية مع ملف عدوان 2021 الأخير في ملف واحد.وشدد على أنه يمنع استخدام الحديد المستخدم في العناصر الإنشائية الأساسية كالأعمدة والأسطح والقواعد، بينما يُسمح استخدامه في العناصر غير الإنشائية كالأرضيات والأبواب والشبابيك.