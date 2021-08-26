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شؤون فلسطينية

3 وفيات و1788 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

3 وفيات و1788 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 161، قلقيلية 92، نابلس 287، سلفيت 66، طوباس 26، جنين 69، رام الله والبيرة 94، ضواحي القدس 13، الخليل 44، أريحا والأغوار 7، بيت لحم 9، قطاع غزة 920".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، قلقيلية 8، نابلس 77، سلفيت 4، طوباس 13، جنين 40، رام الله والبيرة 35، ضواحي القدس 3، الخليل 14، بيت لحم 6، قطاع غزة 105".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها حالة في قطاع غزة، وحالة في قلقيلية وأخرى في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 99 مريضاً، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 773,379 بينهم 446,487 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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