"العمل" تعقد الامتحان الوزاري الموحد لضبط مخرجات مراكز التدريب المهني

رام الله - دنيا الوطنضمن رؤية وزارة العمل وتوجيهات الوزير د. نصري أبو جيش، عقدت الإدارة العامة للتدريب المهني، اليوم، الامتحان الوزاري الموحد في كافة محافظات الوطن عبر منصة التعليم الإلكترونية للتدريب المهني http://e-tvet.pna.ps ، والذي يهدف لتوحيد وضبط جودة مخرجات مراكز التدريب المهني، حيث أُنجزت المرحلة الأولى منه لطلاب مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في تخصصات التجميل وتصفيف الشعر والتمديدات الكهربائية.وقد شارك في الإشراف على عقد الامتحان طاقم من الإدارة العامة للتدريب المهني ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ضمن الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة من حيث ارتداء الكمامة والتباعد.ومن الجدير ذكره، أن الإدارة العامة للتدريب المهني بصدد الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من الامتحان والذي سيعقد لطلاب مراكز التدريب المهني الخاصة لنفس التخصصات.