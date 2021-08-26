(أونروا) تنعى الطالب في مدرسة ذكور بلاطة عماد حشاش

رام الله - دنيا الوطنأعربت (أونروا) عن حزنها الشديد لاستشهاد الفتي، عماد صالح خالد حشاش، (15 عاماً)، من مخيم بلاطة للاجئين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في المخيم يوم الثلاثاء الماضي.وقالت (أونروا) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن عماد، الطالب في الصف التاسع في مدرسة ذكور بلاطة الأولى التابعة لـ (أونروا)، كان يقف على سطح منزله عندما أصيب في رأسه بالرصاص الحي، و"أعلن عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى".ودعت (أونروا) قوات الاحتلال، إلى المزيد من "التحلي بضبط النفس في استخدامها للقوة للتقليل من نسبة الإصابات".وتقول (أونروا) إنها "ما زالت ماضية في دعوتها للقوات الإسرائيلية للتحقيق في هذه الوفيات والتحقيق في أسباب استخدام الذخيرة الحية ومحاسبة من ينتهكون المعايير الدولية. وإلى أن تنتهي السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، يتوجب على القوات الإسرائيلية حماية أرواح وكرامة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها".