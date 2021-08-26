وزير الأشغال: انتخابات نقابة المهندسين-فرع القدس عرس وطني بامتياز يُحسب للنقابة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم، أن نقابة المهندسين حققت الكثير من الإنجازات للمهندسين والرقي بالعمل الهندسي رغم الصعوبات الصحية والمادية.جاء ذلك خلال جولته التفقدية لسير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين، حيث قال زيارة خلال لقائه لجنة الانتخابات أن نقابة المهندسين كانت من طلائع المؤسسات الوطنية التي تصدرت المشهد في مقاومة الوباء بالجهد والمال، كما انها وقفت جنباً بجنب مع القيادة والحكومة في تصديها لصفقة القرن وتحدي الاحتلال الاسرائيلي في الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب الفلسطيني.وأكد أنه من منطلق المسؤولية نتابع منذ الصباح عمل مراكز الاقتراع المنتشرة في ربوع الوطن للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث يقوم مندوبي وزارة الاشغال بناء على تعليماتنا بإرسال تقارير على مدار الساعة.وأضاف أنه بصفته الوزير الراعي لنقابة المهندسين ومرجعيتهم، يتعهد بمواصلة العمل الايجابي مع النقابة كشركاء في بناء الوطن وخدمة قطاع المهندسين وتطوير العمل الهندسي ولتحقيق مزيداً من الانجازات.كما وتمنى زيارة في هذه المناسبة عودة نقيب الدورة المنتهية أ.د. جلال الدبيك لأرض الوطن بالقريب العاجل بعد أن شفي من الوعكة الصحية التي اصابته.من جهتها شكرت لجنة الانتخابات زيارة على الاهتمام والدور الذي قام به خلال الدورة المنتهية عبر الدعم المستمر والوقوف إلى جانب المهندسين لنيل حقوقهم، آملين استكمال ما تبقى من قضايا مع الإدارة الجديدة.