صحة الاحتلال تعلن حصيلة وفيات وإصابات "كورونا" خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 حالة وفاة و880 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما واصلت نتائج الإصابات الموجبة بتسجيل معدلات قياسية، في وقت سجلت الحالات الخطيرة انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ بداية الموجة الرابعة.وأفادت الوزارة في بيان صحفي، بأنه منذ منتصف الليل وحتى التاسعة صباحا، أجري أكثر من 32 ألف فحصا مخبريا لاكتشاف كورونا، حيث تم تشخيص 1893 إصابة جديدة، بحيث أن نسبة الفحوصات الموجبة بلغت 6.39%.وتأتي هذه المعطيات رغم تراجع مُعامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.15، وهو التراجع الأبرز الذي يسجل خلال الموجة الرابعة.وكثفت الوزارة، مع تفشي الفيروس، من حملة التطعيم ضد كورونا، حيث أخذت، بالأمس، عبر محطات الفحص المتنقلة، 139 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 6.57% منها موجبة.ووفقًا لإحصاءات الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات النشطة 79249 إصابة غالبيتها بحالة طفيفة، فيما يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات "إسرائيل"، 1120 مصابا بينهم 680 مصابا بحالة خطيرة و135 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.وسجلت وفيات كورونا ارتفاعا، حيث توفي خلال منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، 431 مصابا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6909 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس 2020.يذكر أن الوزارة بالتعاون مع صناديق المرضى متواصلة بحملة التطعيم، حيث تلقى أمس الأربعاء 98382 شخصا التطعيم بالجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الثالثة نحو 1.8 مليونا، بينما تلقى نحو 10 آلاف بجيل 12 إلى 18 عاما الجرعة الأولى ضد كورونا.