شاهد: إطلاق صفارات الإنذار بمناطق بغلاف غزة عن طريق "الخطأ"





وانطلقت صفارات الإنذار في كل من عسقلان واسدود، وكريات جات، وفي عدة مناطق بـ "غلاف غزة"، فيما لم يسمع انفجارات.





ووفق قناة (كان) فإن صفارات الإنذار "كانت بالخطأ".





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه بسبب عطل فني في نظام الإنذار، دخل مئات الآلاف من المستوطنين الملاجئ والغرف المحصنة في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة.





كما أضافت الصحيفة، أن "هناك شكوكاً حول احتمالية انطلاقها بسبب هجوم سايبر - كما يجري التحقق من انطلاقها بسبب خلل فني".













رام الله - دنيا الوطندوت صفارات الإنذار ظهر اليوم الخميس، في مناطق متفرقة من "غلاف غزة" عن طريق "الخطأ".