نادي الأسير: 40 أسيرة بينهن 11 أُم في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشف نادي الاسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي، مازال يرتكب الجرائم بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث يعتقل 40 أسيرة من بينهن 11 أُم في سجونه، ويحرمهن من أطفالهن، اغلبهم من سجن الدامون.وأعلن النادي أن إدارة سجون الاحتلال تحرم أبناء الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، وتضاعف الحرمان منذ بداية العام الماضي مع انتشار فايروس كورونا ، عدا عن ظروف الاحتجاز القاسية التي تواجهها الأسيرات في السجون، من إجراءات تنكيلية ممنهجة.وأشار إلى أن قضية حرمان الأسيرة خالدة جرار من وداع ابنتها المرحومة سهى جرار، هي نموذج لأقسى أنواع القهر والحرمان، ويحرم المئات من الأسرى من وداع أحبتهم.وأضاف أن مجموعة من الأمهات تقضي أحكامًا بالسّجن لسنوات، وهنّ الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسّجن 11 عامًا، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، تقضيان حُكما بالسّجن لمدة عشر سنوات، ونسرين حسن لمدة ست سنوات، والأسيرة إيناس عصافرة لمّدة 30 شهراً، وخالدة جرار لمّدة سنتين، وإيمان الأعور لمدّة 22 شهرا.كما واعتقلت قوات الاحتلال، في 8 مارس 2021، الأسيرة أنهار سامي الحجة (26 عامًا) من رام الله، وهي في الشهر الثالث لحملها، وهي أُم لطفلة، ولم يتم مراعاة وضعها بل زجها الاحتلال في ظروف قاسية وصعبة، ورغم المحاولات القانونية التي تجري حتى اليوم، فإن الاحتلال يواصل اعتقالها رغم اقتراب موعد ولادتها، دون أدنى اعتبار لخصوصية حالتها.