الصحة بغزة تعلن أسماء الفائزين بحملة "تطعيمك أمانك"

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، عن أسماء القائزين بحملة "تطعيمك أمانك"، والتي بدأتها الوزارة بالأمس لكبار السن.وأشار إلى أن الفائزين هم:فتحية صبح حسين النجار من محافظة الشمال.خضرة مصطفى إسماعيل أبو طيبة من بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.غازي محمد حماد التعبان من منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى.وجيه محمد سالم صادق من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.حسين مصباح حسين الرنتيسي من المحافظة الشمالية.خالد إسماعيل جحجوح من محافظة غزة.حمدي العبد سلامة شرير من محافظة غزة.كامل جادالله سليم ارحيم من محافظة غزة.فاطمة فايق محمد زبدة من محافظة غزة.عبد الرؤوف عطيه خليل أبو فودة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة.