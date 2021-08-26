عشرات الوفود تنظم زيارات تهنئة وتعاون لإدارة اتحاد المقاولين الجديدة

رام الله - دنيا الوطناستقبل مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينييين بمحافظات غزة عدة وفود وشخصيات متنوعة وتلقى برقيات وأكاليل الزهور للتهنئة بفوز المجلس الجديد لادارة الاتحاد.ورحب رئيس الاتحاد المهندس علاء الأعرج وزملاءه في مجلس الإدارة المنتخب بوفود الوزارات والهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والشخصيات العامة والاقتصادية وعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة أصحاب شركات المقاولات.وأعرب النقيب الأعرج ومجلس الادارة عن شكرهم لكل من ساهم في انجاز العملية الانتخابية ونجاحها وعلى رأسهم لجنة الانتخابات المركزية وطاقم وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة.وأبدت الوفود دعمها للمجلس الجديد ورغبتها في تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.ويتواصل قدوم المهنئين لمقر الاتحاد على مدار الساعة رغبة في التعرف على المجلس الجديد ورؤيته للعمل وتبادل المصالح مع المؤسسات الشريكة والزميلة وذات المصالح المشتركة.