تعليم غزة: تطعيم طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر قريبًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم بغزة عبد الكريم المجدلاوي اليوم الخميس، إنّ الوزارة ستشرع قريبا بتطعيم طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر وهي فئة عمرية مهمة يقدر عددها بـ 100 ألف طالب وطالبة ووصول التطعيم لهم سيزيد من الحصانة المجتمعية والمدرسية.وأضاف المجدلاوي في تصريح صحفي، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة وسيناريوهات عدة لضمان أن تكون بيئة المدارس آمنة ومستقرة من حيث إجراءات التطهير اليومي والالتزام بارتداء الكمامة.وأوضح أن وزارة التربية والتعليم في غزة شرعت بحملة تطعيم للمعملين في كافة المدارس لتوفير بيئة آمنة في المدراس والمجتمع والحد من الجائحة.وأكد المجدلاوي على أن الحل الوحيد للخروج من الجائحة هو التزام المجتمع بالتطعيم ونحرص على تحصين المجتمع المدرسي من خلال رفع نسبة المطعمين من المعلمين، معبراً عن أمله أنه في الوصول لنسبة 80% من تطعيم المعلمين خلال أسبوعين.