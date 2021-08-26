"التعليم العالي" تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن للعام الدراسي 2022-2021، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.