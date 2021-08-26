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مقتل إسرائيلي طعنًا في مدينة طنجة المغربية

مقتل إسرائيلي طعنًا في مدينة طنجة المغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحف إسرائيلية، أمس الأربعاء، بمقتل إسرائيلي في مدينة طنجة المغربية، إثر تعرضه لعملية طعن على يد أحد المواطنين المغاربة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، عن مجموعة ZAKA للإنقاذ ومقرها "إسرائيل"، أن الإسرائيلي تعرض للطعن بالسكين على يد رجل تقول التقارير الأولية إنه يعاني من "اضطرابات نفسية".

ووفقا للتقارير المغربية، يبدو أن القتيل، الذي عرف بأنه صاحب مطعم كوشير يبلغ من العمر 36 عاما، كان يقدم الطعام لشخص مشرد عندما هوجم وطعن بسكين صغير، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وذكرت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، بيد أن الدافع لم يتضح بعد، وأن  الجاني"مضطرب عقليا" وأن النزاع ربما كان حول رفض صاحب المطعم توظيفه.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة المغربية فتحت تحقيقًا أيضا فيما إذا كان الاعتداء ذو دوافع قومية.

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