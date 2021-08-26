الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.جنين: قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن "مستعربين"، تساندهم قوات الاحتلال، اقتحموا بلدة اليامون، واعتقلوا الشاب حسن محمود عباهرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزمي ادويك من منطقة بير حرم الرامة شرق مدينة الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وبلدتي حلحول، والظاهرية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.