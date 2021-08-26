أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة 920 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3570 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 125191 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 7726 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 116336 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1129 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 188 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 121 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 154063 شخصا.