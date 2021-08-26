مجدلاني: حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت جديدة ببرنامج قديم قائم على الضم والاستيطان

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، بأن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت هي جديدة ببرنامج قديم قائم على الضم والاستيطان وتهويد مدينة القدس والمزيد من الإجراءات العنصرية والفاشية.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لن تغير الحكومة الإسرائيلية من برنامجها السياسي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، والتنكر لحل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأضاف مجدلاني الحكومة الإسرائيلية تعبر عن واقع وسلوك اختبرناه ليس من هذه الحكومة وإنما منذ سنوات سابقة، فهي حكومة أيديولوجيتها وبرنامجها السياسي واضح، ومبني على الاستيطان، وعلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.وأشار ان مخططاتها تجاه الضم المناطق الفلسطينية ستكون حاضرة داعيا المجتمع الدولي لرفض التعامل معها ما لم تعترف بحل الدولتين ووقف الاستيطان.وأشار إلى أن تصريحات بينت قبل لقاءه الرئيس الأمريكي، رسالة واضحة لتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية مشيرا أن ادارة بايدن مطلوب منها توضيح موقفها من هذه التصريحات وكذلك على المجتمع الدولي الخروج عن صمته بموقف عملي ضد هذه الحكومة.