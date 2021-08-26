طالع: نتائج استطلاع للرأي تجاه عدة قضايا حيوية في فلسطين





وقد تم إجراء الاستطلاع على مرحلتين: الأولى بعد حرب غزة وأثناء الاحتجاجات التي شهدتها القدس - الشيخ جراح، بينما تم إجراء المرحلة الثانية بعد أسابيع من مقتل الناشط نزار بنات، والذي أسفر عن اندلاع احتجاجات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الضفة الغربية.





طالع نتائج الاستطلاع:









رام الله - دنيا الوطنقام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) بإجراء استطلاع رأي في الضفة الغربية، وذلك بهدف تقييم المواقف والتصورات الفلسطينية تجاه عدة قضايا حيوية، ومن بينها أداء القيادة الفلسطينية والأحداث الأخيرة في القدس وغزة.