نائب رئيس أركان جيش الاحتلال: آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء هرتسلي هاليفي ، اليوم الخميس، إن آلية الردع في قطاع غزة تتآكل بشكل أسرع عندما يكون الوضع الميداني في القطاع سيئاً.وأضاف هاليفي، لإذاعة جيش الاحتلال، أن "إسرائيل" لا تختار التصعيد كخيار أول، لكنها مستعدة جدا إذا تحقق هذا، مبيناً أنه إذا اختارت المقاومة جولة أخرى من التصعيد، فإن قدرات الجيش ستلحق بهم الكثير من الضرر.وأشار هاليفي إلى أن التصرفات التي تقوم بها الفصائل بغزة هي إشارة وليست إعلان حرب.وتابع: "بنينا في محيط غزة جدارًا ذكيا يقوم بأشياء جيدة، من ناحية أخرى فإنه يخلق تحديات - هناك مناطق ميتة، نحن نحقق في حادث إصابة القناص بارئيل".وذكر: "إيـران هي إشكالية مضاعفة - حول القضية النووية والتأثير الإقليمي، يجب أن نعمل بالشراكة مع الأمريكيين أولاً وكلما كان التحالف أوسع - الدول الأوروبية وروسيا، كان ذلك أفضل".واكد هاليفي أن جيش الاحتلال جاهز لمجموعة متنوعة من السيناريوهات حال تصاعد حدة المواجهة مع إيـران، مبيناً أن جيشه يسعى لتخطيط تحركاتنا الهجومية مع شركائنا.