الاحتلال يجرف أراضٍ ويهدم أساسات مسجد ويقتلع 400 شجرة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات مسجد، ووحدة صحية، وبئر مياه في منطقة زعطوط شرق يطا، جنوب الخليل، كما جرفت أراضي زراعية في منطقة بيرين، شرق مدينة الخليل.ففي برية بني نعيم، هدمت جرافات الاحتلال أساسات مسجد أقامه الأهالي في المنطقة المذكورة، قرب برية بني نعيم شرق الخليل، إضافة الى وحدة صحية، وبئر مياه.وفي مسافر يطا، أفاد رئيس مجلس قروي بيرين، فريد داود برقان، بأن جرافات الاحتلال جرفت أراضي زراعية تقع على مساحة 10 دونمات.وأوضح برقان أن الأرض مزروعة بحوالي 400 دالية عنب، وأشجار زيتون، بعمر خمس سنوات، ومزروعات صيفية، إضافة الى أشجار حرجية بعمر سنتين.