"العربية الفلسطينية" تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

رام الله - دنيا الوطنطالب جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، محكمة الجنايات الدولية بالإسراع بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي كافة بالقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والضفة الغربية، وقطاع غزة، مؤكدا أن التراخي بالتحقيق بجرائمه يدفع الاحتلال إلى التمادي، و ارتكابه المزيد من الجرائم الدموية بحق شعبنا، منددا باقتحام مستعمريه باحات الأقصى بالأمس.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن عدم محاسبة إسرائيل في السابق على إحراقها المسجد الأقصى دفعها إلى تكرار اقتحامات باحاته"، مبينا أن الفلسطينيين وحدهم يخوضون معركة الدفاع عنه منذ حادثة إحراقه، حتى مرور ٥٢ عاما عليها، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني عاهد ربه أن يذود عن مقدساته الإسلامية و المسيحية".و استنكر قتل الاحتلال الفتى عماد حشاش في مخيم بلاطة الثلاثاء، واصفا ب" قتل متعمد مع سبق الإصرار و الترصد"، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ، مطالبا بمعاقبة قاداتها على أنهم مجرمي حرب، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال ترتقي إلى جرائم حرب و إبادة و تطهير عرقي.واعتبر عاشور في تصريحاته " المقاومة حق مشروع بكل صوره"، مبينا أن الشرعية الدولية كفلت حق شعبنا في النضال حتى دحر الاحتلال، و تقرير المصير، منوها أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة، موضحا " ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة"، محذرا من مغبة تفجر الأوضاع في وجه الاحتلال ما لم ينل الفلسطينيون في القدس و الضفة و غزة حقه الثابت و المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود ٦٧ ، و عاصمتها الأبدية القدس، مطالبا الرئيس الأميركي بالضغط على الاحتلال لوقف هدم المنازل و طرد سكانه في أحياء مدينة القدس الشريف.