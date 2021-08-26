شؤون فلسطينية

الرئيس الروماني يؤكد على موقف بلاده الثابت القائم على حل الدولتين

الرئيس الروماني يؤكد على موقف بلاده الثابت القائم على حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، على موقف رومانيا الثابت القائم على حل الدولتين وعلى قاعدة الشرعية الدولية، وعلى موقف بلاده الواضح من عدم نقل سفارة رومانيا إلى مدينة القدس، كما عبر للسفير الفلسطيني الجديد عصام مصالحة، عن رغبة رومانيا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس رومانيا، لسفير دولة فلسطين
الجديد عصام مصالحة، بحضور المستشار أول د. وائل البطريخي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مراسيم تقديم أوراق اعتماد مصالحة كسفير فوق العادة وكامل الصلاحيات لدولة فلسطين لدى رومانيا، في قصر الرئاسة، يوم الثلاثاء الموافق 24 آب 2021 خلفا للسفير السابق فؤاد كوكالي.

واستهل الرئيس الروماني خلال حديثة بطلب من السفير مصالحة، نقل تحياته للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين،

وتمنى الرئيس الروماني للسفير التوفيق والنجاح، معولا على تعيينه في مهمته كسفير لدولة فلسطين في رومانيا لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الروماني والفلسطيني، كما وعد بتقديم الدعم من كافة السلطات في بلاده في هذا الاتجاه.

السفير بدوره نقل تحيات أبو مازن، رئيس دولة فلسطين لرئيس رومانيا وللشعب الروماني الصديق، وأشار في حديثه، أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يكنون له الاحترام والتقدير على مواقفه الثابتة حول حل الصراع
الإسرائيلي الفلسطيني، حل قائم على الشرعية الدولية وحل الدولتين،

كما أشاد السفير بالموقف البطولي للرئيس يوهانس، الرافض لنقل سفارة بلاده في إسرائيل، من تل أبيب للقدس المحتلة، كذلك شدد السفير على دور رومانيا المهم على الساحة الدولية والإقليمية، خاصة في عملية السلام متمنياً ان تستمر في لعب دورها في عملية السلام

واشار مصالحة الى أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من جراء عدم انتهاء الاحتلال، حيث عبر عن الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة طبقاً لحدود عام 1967 والقدس عاصمتها. السفير الفلسطيني

وأكد للرئيس يوهانس على رغبة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين في شتا المجالات، خاصة في مجال السياحة الدينية والاستثمار بما يخدم مصلحة البلدين .

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