دولي

دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض احتجاجًا على زيارة رئيس حكومة الاحتلال

دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض احتجاجًا على زيارة رئيس حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وجه ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني في الساحة الأمريكية ونشطاء سلام، دعوة لمناصري القضية الفلسطينية للتظاهر في ميدان "لافاييت" بجانب البيت الابيض بالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، وذلك رفضاً لزيارته الأولى لواشنطن، وللتنديد بالدعم الأميركي المستمر وغير المشروط لحكومة الاحتلال.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال على العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن.

وطالب النشطاء والمتضامنون مع الحق الفلسطيني في بيان لهم بالمشاركة على نطاق واسع في التظاهرة، رفضا للإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ودعوا بايدن إلى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها.

كما طالبوا بتداول هشتاغ (UnityIntifada #BidenBennettVisit #SanctionIsraelNow #FreePa).

وقالوا في بيانهم "في الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل في سياسة التطهير العرقي والعنف ضد الفلسطينيين، يدعو الرئيس الاميركي بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى البيت الأبيض.."

وأوضحوا أن إدارة بايدن تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، نتيجة ضخ مليارات الدولارات وتقديم المساعدات العسكرية لها.

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