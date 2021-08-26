عائلة الأسير علاء الأعرج تطالب بتحرك عاجل لإنقاذ نجلها من السجون

رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 18 على التوالي، للتدخل العاجل والتحرج من أجل إنقاذ نجلها ومساندته في إضرابه عن الطعام.وقالت أم علاء، والدة الأسير الأعرج، أن نجلها كان طوال حياته من المتفوقين، وأنه كان أحد العشر الأوائل في الثانوية العامة، ودرس في البداية الطب لكن بسبب ظروف الاعتقال المتكررة قرر دراسة الهندسة، وكان الأول على قسم الهندسة حين تخرجه.وأوضحت زوجة الأسير علاء الأعرج، أسماء قزمار، أن زوجها اعتقل خمس مرات، بدايتها عام 2007م، وتكررت الاعتقالات، وبعد الزواج اعتقل 5 سنوات ونصف.