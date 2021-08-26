شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: رسالة جماهير رفح وخانيونس هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين

الجهاد الإسلامي: رسالة جماهير رفح وخانيونس هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين
رام الله - دنيا الوطن
وجه الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، التحية لجماهير خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، والذين خرجوا للتأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني على إبقاء جذوة المقاومة متقدة في وجه الاحتلال، وعلى انتزاع حقوقهم وكسر الحصار الظالم.

وقال سلمي في تصريح صحفي، إن "رسالة الجماهير اليوم أن إرهاب الحصار لن يوقف زحف الثائرين لأجل الحرية والكرامة".

وأكد أن جماهير الشعب الفلسطيني لن تتخلى عن نهجها المقاوم مهما كلّف ذلك من ثمن.

وأضاف سلمي بالقول: الحصار سينتهي والاحتلال إلى زوال ، والمقاومة ماضية بإذن الله حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني كاملة".

ودعا الناطق باسم الجهاد بالرحمة لشهداء شعبنا الذين كان آخرهم الشهيد أسامة دعيج الذي ارتقى متأثراً بجراحه ، وبالشفاء لكل جريح ومصاب، وبالحريّة لكل الأسرى.

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