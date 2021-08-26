شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو السلطة لأخذ تصريحات بينت بالجدية المطلوبة بعين الاعتبار

"الديمقراطية" تدعو السلطة لأخذ تصريحات بينت بالجدية المطلوبة بعين الاعتبار
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
 دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة السلطة الفلسطينية، إلى استخلاص ما يتوجب استخلاصه من تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال، في تأكيده رفضه استئناف المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإصراره على مواصلة توسيع الاستيطان والتهويد في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مواصلة الرهان على المفاوضات، باعتبارها الخيار الوحيد، والاكتفاء بمناشدة المجتمع الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) للتدخل للجم الاستيطان، والضغط على سلطات الاحتلال للكف عن اجتياحاتها للمدن الفلسطينية وشن حملات الاعتقالات الجماعية، في ظل مواصلة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، باتت سياسة غير مفهومة من أبناء شعبنا وقواه السياسية، خاصة وأن الانتظار، إلى أن تستجيب إسرائيل لنداء المفاوضات، ليس معناه سوى منحها المزيد من الوقت لضرب الحركة الجماهيرية، واستكمال تهويد القدس، وتوسيع الاستيطان، وتدمير القطاع الزراعي، وإضعاف السلطة أكثر فأكثر، بما يقودنا إلى وضع شديد الخطورة، لن يجد المفاوض الفلسطيني عنده ما يستحق أن يفاوض عليه، وبما يجعل من الواقع القائم، تحت سطوة الاحتلال، هو «الحل الدائم» الذي تعمل إسرائيل لفرضه على شعبنا، وإسقاط المشروع الوطني.

وأضافت الجبهة أن الوضع بات يتطلب إعادة النظر باستراتيجية الرهان على الوقت وعلى مفاوضات في ظل غياب الشريك الإسرائيلي، باعتراف رئيس حكومة السلطة الفلسطينية د. إشتيه.

ودعت الجبهة إلى طي صفحة الرهانات الفاشلة، والعودة إلى رحاب التوافقات الوطنية، كما أقرتها المؤسسة الوطنية الجامعة في المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وفي الاجتماع القيادي في 19/5/2020 واجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.

كما دعت الجبهة إلى العمل على تجديد المؤسسات الوطنية عبر تجديد الدعوة إلى الانتخابات الشاملة، كما أقرتها دورات الحوار في القاهرة، ووضع خطة وطنية، لجعل حق شعبنا في القدس في المشاركة في الترشيح والاقتراع معركة وطنية من الطراز الأول تشارك فيها كافة الشرائح الوطنية وقواها السياسية، تستقطب تأييد القوى والشعوب والمؤسسات الدولية المؤيدة لحقوقنا الوطنية المشروعة.

كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى سلسلة إجراءات وخطوت من شأنها أن تنهي التوترات في الأجواء الوطنية، بما في ذلك وقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، والكشف عن نتائج التحقيق باغتيال الناشط الوطني نزار بنات، ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة، بما يعيد بناء الثقة بين السلطة وبين الرأي العام، محذرة من أن تغول السلطة في سياسة الاعتقال من شأنه أن يلحق بسمعتها أذى فادحاً، على غرار ما صدر من بيانات عن ممثلي الاتحاد الأوروبي وغيرهم مؤخراً.

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

"العربية الفلسطينية" تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

الرئيس الروماني يؤكد على موقف بلاده الثابت القائم على حل الدولتين

الرئيس الروماني يؤكد على موقف بلاده الثابت القائم على حل الدولتين

غزة: تعرف على جدول قطع الكهرباء الاضافي في منطقتك

غزة: تعرف على جدول قطع الكهرباء الاضافي في منطقتك

&#34;الشعبية&#34;: الفعاليات بالقطاع ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال

"الشعبية": الفعاليات بالقطاع ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال

الجهاد الإسلامي: رسالة جماهير رفح وخانيونس هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين

الجهاد الإسلامي: رسالة جماهير رفح وخانيونس هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين

أبو ليلى: ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة يسيء للمسيرة الوطنية

أبو ليلى: ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة يسيء للمسيرة الوطنية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الخميس

حالة معابر قطاع غزة اليوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34;: الفعاليات بالقطاع ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال

"الشعبية": الفعاليات بالقطاع ستتواصل وتتصاعد رغماً عن الاحتلال

الجهاد الإسلامي: رسالة جماهير رفح وخانيونس هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين

الجهاد الإسلامي: رسالة جماهير رفح وخانيونس هي أن الحصار لن يوقف زحف الثائرين

أبو ليلى: ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة يسيء للمسيرة الوطنية

أبو ليلى: ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة يسيء للمسيرة الوطنية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو السلطة لأخذ تصريحات بينت بالجدية المطلوبة بعين الاعتبار

"الديمقراطية" تدعو السلطة لأخذ تصريحات بينت بالجدية المطلوبة بعين الاعتبار

قطاع غزة: إصابة متوسطة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: إصابة متوسطة في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

الاحتلال يعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

الاحتلال يعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

الأحمد: قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية مرتقبة خلال أيام في القاهرة

الأحمد: قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية مرتقبة خلال أيام في القاهرة

منوعات

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بتعليقه الأول بعد عقد قرانه

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بتعليقه الأول بعد عقد قرانه

لهذا السبب.. منى زكي تتخلص من صور زفافها وتثير الجدل

لهذا السبب.. منى زكي تتخلص من صور زفافها وتثير الجدل

شاهد: نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورتها مع ابنتها الصغرى

شاهد: نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورتها مع ابنتها الصغرى

شاهد: سيرين عبدالنور تلتفت الأنظار بذكريات حملها بطفلها كريستيانو

شاهد: سيرين عبدالنور تلتفت الأنظار بذكريات حملها بطفلها كريستيانو

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

شاهد: محمد هنيدي يمازح &#34;ذا روك&#34; :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: محمد هنيدي يمازح "ذا روك" :مش ظابطة يا أبو نسب

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية &#34;فريال&#34; في باب الحارة

شاهد: وفاء موصلي تكشف سر شخصية "فريال" في باب الحارة

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

مشادة كلامية بين ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبدالعزيز.. ما القصة؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

ما حقيقة مصادرة أموال حمو بيكا وحسن شاكوش؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

بعد نشرها صورة خادشة.. ما حقيقة إحالة سمية الخشاب للتحقيق؟

عربي

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الإمارات تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

مصر: تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 آخرين

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

أول تعليق من المغرب على قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية

العراق يعلن جاهزيته لانسحاب القوات الأمريكية